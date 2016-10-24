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Александр Мостовой: До конца сезона будет плотная борьба за чемпионство

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой о борьбе за золотые медали в чемпионате России.

- «Спартак» вовремя воспользовался потерями других лидеров, в частности, ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», и набирает очки, которых в прошлых сезонах не хватало. Думаю, до конца сезона будет плотная борьба за чемпионство. «Спартак» остается одним из претендентов на золото чемпионата России, как и «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». При этом у «Спартака» есть преимущество перед этими конкурентами – он не играет в еврокубках, - цитирует Мостового «Р-Спорт».

Напомним, что после 11-ти туров «Спартак» с 25 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата РФПЛ.

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