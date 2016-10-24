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Врач «Ростова»: Надеемся, что Калачев и Гацкан сыграют против «Амкара»

Источник:  ТАССКомментарии

Врач «Ростова» Владимир Хохлов рассказал о состоянии травмированных футболистов команды.

- Саша Гацкан, надеемся, с «Амкаром» сыграет. Калачев тоже, но это пока не на все сто процентов, хотя мы очень надеемся. Бухаров к «Амкару»,  наверное, восстановиться не успеет, а вот к следующим играм — будем надеяться, — сказал Хохлов.

Отметим, что Александр Бухаров не выходит на поле т с 9 сентября, Тимофей Калачев получил травму 15 октября в матче чемпионата России со «Спартаком», а Александр Гацкан получил повреждение перед матчем 22 октября против «Уфы».

Матч 12-го тура чемпионата России «Амкар» – «Ростов» пройдет в Перми 29 октября.

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