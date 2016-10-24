GODSENT и fnatic обменялись игроками

Организации GODSENT и fnatic вновь обменялись игроками по Counter-Strike: Global Offensive.



Йонас «Lekr0» Олофсон вновь присоединился к GODSENT, а Фредди «KRIMZ» Йохансон вернулся в fnatic.



«После оценки изменений составов, которые произошли этим летом, обе организации пришли к выводу, что возвращение Krimz и lekr0 в свои команды будет лучшим решением для будущего успеха коллективов», – заявили представители организации fnatic.



Организация fnatic заявила, что состав будет выступать с заменой на турнире ELEAGUE и в других матчах в следующем месяце. По личным причинам выступать за команду не сможет Дэннис «dennis» Эдман. Обновленный состав GODSENT дебютирует в матче против Gambit на ESEA Premier.



Напоним, что ранее Симон «twist» Элиассон и Йонас «Lekr0» Олофсон перешли во fnatic, а Йеспер «JW» Вексель, Робин «Flusha» Ронкуист и Фредди «KRIMZ» Йохансон стали игроками GODSENT.



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