Плишкова отыграла матчбол и нанесла поражение Мугурусе на Итоговом чемпионате WTA
Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала первую в карьере победу в матче итогового чемпионата WTA.
Сегодня Плишкова в трех партиях переиграла чемпионку «Ролан Гаррос»-2016 испанку Гарбинье Мугурусу. Отметим, что по ходу решающего сета Каролина уступала со счетом 0:4, а затем была вынуждена отыгрывать матчбол на чужой подаче.
Матч продолжался 2 часа и 28 минут. Плишкова выполнила 14 подач навылет и допустила 3 двойные ошибки.
Напомним, Каролина дошла до финала US Open-2016, где уступила немке Анжелик Кербер.
В первом матче игрового дня в Белой группе Светлана Кузнецова одолела Агнешку Радванску, также уйдя с матчбола.
Сингапур
Итоговый чемпионат WTA
Призовой фонд - 7 000 000 долларов США
Закрытые корты. Покрытие - хард
Белая группа
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Мугуруса Г. (Испания) - 6:2, 6:7, 7:5
Место и дата
24 октября 16:00, , Онлайн-трансляция