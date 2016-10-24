Плишкова отыграла матчбол и нанесла поражение Мугурусе на Итоговом чемпионате WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала первую в карьере победу в матче итогового чемпионата WTA.

Сегодня Плишкова в трех партиях переиграла чемпионку «Ролан Гаррос»-2016 испанку Гарбинье Мугурусу. Отметим, что по ходу решающего сета Каролина уступала со счетом 0:4, а затем была вынуждена отыгрывать матчбол на чужой подаче.

Матч продолжался 2 часа и 28 минут. Плишкова выполнила 14 подач навылет и допустила 3 двойные ошибки.

Напомним, Каролина дошла до финала US Open-2016, где уступила немке Анжелик Кербер.



В первом матче игрового дня в Белой группе Светлана Кузнецова одолела Агнешку Радванску, также уйдя с матчбола.

Сингапур

Итоговый чемпионат WTA

Призовой фонд - 7 000 000 долларов США

Закрытые корты. Покрытие - хард

Белая группа