Дмитрий Свищев: В керлинге микст может стать олимпийской дисциплиной к 2026 году
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что микст в
керлинге может войти в программу Олимпийских игр к 2026 году.
«Всемирная федерация керлинга (WCF), насколько я понял из недавнего
разговора с президентом организации Кейт Кейтнесс, в этом очень заинтересована.
Мы со своей стороны постарались провести чемпионат мира в Казани на максимально
высоком уровне, чтобы показать МОК эту дисциплину в ее лучшем виде.
Конечно, работа предстоит очень большая. На то, чтобы добиться включения
в олимпийскую программу дабл-микста, у WCF ушло около восьми лет. Наверное,
примерно такой же путь до обретения олимпийского статуса предстоит проделать и
миксту. Во всяком случае, мы рассчитываем, что на Олимпийских играх 2026 года в
нашем виде спорта будет разыграно уже не три, а четыре комплекта медалей»,
- приводит официальный сайт Олимпийского комитета России слова Свищева.
Ранее в Казани прошел чемпионат мира в миксте, на котором российские
керлингисты со скипом Александром Крушельницким стали чемпионами мира.