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Дмитрий Свищев: В керлинге микст может стать олимпийской дисциплиной к 2026 году

Источник:  ОКРКомментарии

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что микст в керлинге может войти в программу Олимпийских игр к 2026 году.

«Всемирная федерация керлинга (WCF), насколько я понял из недавнего разговора с президентом организации Кейт Кейтнесс, в этом очень заинтересована. Мы со своей стороны постарались провести чемпионат мира в Казани на максимально высоком уровне, чтобы показать МОК эту дисциплину в ее лучшем виде.

Конечно, работа предстоит очень большая. На то, чтобы добиться включения в олимпийскую программу дабл-микста, у WCF ушло около восьми лет. Наверное, примерно такой же путь до обретения олимпийского статуса предстоит проделать и миксту. Во всяком случае, мы рассчитываем, что на Олимпийских играх 2026 года в нашем виде спорта будет разыграно уже не три, а четыре комплекта медалей», - приводит официальный сайт Олимпийского комитета России слова Свищева.

Ранее в Казани прошел чемпионат мира в миксте, на котором российские керлингисты со скипом Александром Крушельницким стали чемпионами мира.

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