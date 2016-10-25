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Александр Мостовой: «Манчестер Юнайтед» не будет увольнять Моуринью из-за большой неустойки

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что руководство «Манчестер Юнайтед» не станет увольнять главного тренера Жозе Моуринью после очередного неудачного результата в чемпионате Англии из-за высокой неустойки за расторжение контракта.

«Моуринью был приглашен в «МЮ», чтобы те деньги, которые будут потрачены в этом сезоне на трансферы, как-то «отбить». На данный момент «МЮ» уступает уже «Манчестер Сити», «Арсеналу», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Челси». Вряд ли руководство клуба сейчас решить менять тренера. Там же такие деньги потрачены! Неустойка за расторжение контракта с Моуринью наверняка такая, что нет смысл сейчас расторгать его», - приводит «Р-Спорт» слова Мостового.

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье в гостях проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:4 в матче девятого тура чемпионата Англии. Это поражение стало третьим в турнире для манкунианцев, которые с 14 очками занимают седьмое место в таблице, отставая от лидирующих «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на шесть баллов.

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)

Голы

Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович

Предупреждения:

Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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