Александр Мостовой: «Манчестер Юнайтед» не будет увольнять Моуринью из-за большой неустойки
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что
руководство «Манчестер Юнайтед» не станет увольнять главного тренера
Жозе Моуринью после очередного неудачного результата в чемпионате Англии из-за
высокой неустойки за расторжение контракта.
«Моуринью был приглашен в «МЮ», чтобы те деньги, которые
будут потрачены в этом сезоне на трансферы, как-то «отбить». На
данный момент «МЮ» уступает уже «Манчестер Сити»,
«Арсеналу», «Тоттенхэму», «Ливерпулю»,
«Челси». Вряд ли руководство клуба сейчас решить менять тренера. Там
же такие деньги потрачены! Неустойка за расторжение контракта с Моуринью
наверняка такая, что нет смысл сейчас расторгать его», - приводит
«Р-Спорт» слова Мостового.
«Манчестер Юнайтед» в воскресенье в гостях проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:4 в матче девятого тура чемпионата Англии. Это поражение стало третьим в турнире для манкунианцев, которые с 14 очками занимают седьмое место в таблице, отставая от лидирующих «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на шесть баллов.
Матч
Челси - Манчестер Юнайтед - 4:0 (2:0)
Голы
Педро 2 (1:0). Кэйхилл 21 (2:0). Азар 61 (3:0). Канте 70 (4:0).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Луиз, Азар (Виллиан, 77), Мозес, Канте, Матич, Коста (Батшуайи, 78), Педро (Чалоба, 72)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи (Рохо, 52), Смоллинг, Блинд, Феллайни (Мата, 46), Валенсия, Лингард (Марсьяль, 65), Эррера, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович
Предупреждения:
Педро, 2; Луиз, 41; Алонсо, 66 - Байи, 29; Погба, 75
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция