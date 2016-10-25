Александр Мостовой: «Манчестер Юнайтед» не будет увольнять Моуринью из-за большой неустойки

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что руководство «Манчестер Юнайтед» не станет увольнять главного тренера Жозе Моуринью после очередного неудачного результата в чемпионате Англии из-за высокой неустойки за расторжение контракта.

«Моуринью был приглашен в «МЮ», чтобы те деньги, которые будут потрачены в этом сезоне на трансферы, как-то «отбить». На данный момент «МЮ» уступает уже «Манчестер Сити», «Арсеналу», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Челси». Вряд ли руководство клуба сейчас решить менять тренера. Там же такие деньги потрачены! Неустойка за расторжение контракта с Моуринью наверняка такая, что нет смысл сейчас расторгать его», - приводит «Р-Спорт» слова Мостового.

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье в гостях проиграл лондонскому «Челси» со счетом 0:4 в матче девятого тура чемпионата Англии. Это поражение стало третьим в турнире для манкунианцев, которые с 14 очками занимают седьмое место в таблице, отставая от лидирующих «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на шесть баллов.