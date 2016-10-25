Кузнецов проиграл на старте турнира в Базеле
Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог выйти во второй круг
турнира в швейцарском Базеле, призовой фонд которого составляет более 1,7
миллионов евро.
В матче первого круга Кузнецов уступил аргентинцу Федерико Дельбонису со
счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 66 минут.
Во втором круге Дельбонис встретится с победителем матча между второй ракеткой турнира канадцем Милошем Раоничем и литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.
Матч
Кузнецов А. (Россия) - Дельбонис Ф. (Аргентина) - 4:6, 4:6
Место и дата
24 октября 14:00, , Онлайн-трансляция
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