Кузнецов проиграл на старте турнира в Базеле

Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог выйти во второй круг турнира в швейцарском Базеле, призовой фонд которого составляет более 1,7 миллионов евро.

В матче первого круга Кузнецов уступил аргентинцу Федерико Дельбонису со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 66 минут.

Во втором круге Дельбонис встретится с победителем матча между второй ракеткой турнира канадцем Милошем Раоничем и литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.