Десять хоккеистов из КХЛ вошли в состав сборной Чехии на Кубок Карьяла
Тренерский штаб сборной Чехии объявил состав команды на предстоящий в начале ноября Кубок Карьяла.
Отметим, что на первый этап Еврохоккейтура в чешскую команду отправятся десять игроков, выступающих в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Состав сборной Чехии на первый этап хоккейного Евротура выглядит следующим образом:
Вратари: Доминик Фурх
(«Авангард», КХЛ), Шимон Грубец
(«Оцеларжи»), Карел Веймелка
(«Комета»).
Защитники: Томаш Кундратек («Слован», КХЛ), Якуб Йерабек («Витязь», КХЛ), Адам Полашек («Сибирь», КХЛ), Петр Заморски («Оребро», Швеция), Милан Дудера («Оцеларжи»), Владимир Рот («Оцеларжи»), Радим Шимек («Били Тигржи»), Ян Рутта («Пираты»).
Нападающие: Ян Коварж («Металлург» Мг, КХЛ), Томаш Филиппи («Металлург» Мг, КХЛ), Лукаш Радил («Спартак», КХЛ), Роман Хорак («Витязь», КХЛ), Ян Бухтеле («Автомобилист», КХЛ), Томаш Зогорна («Амур», КХЛ), Роберт Коусал («Давос», Швейцария), Марек Квапил («Комета»), Ричард Ярушек («Маунтфилд»), Доминик Кубалик («Шкода»), Петр Холик («Злин»), Давид Кемпф («Пираты»), Михал Булирж («Били Тигржи»), Робин Ганзл («Верва»).
Напомним, что финский этап Еврохоккейтура пройдет с 3 по 6 ноября в Хельсинки.