Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На восстановление Вальбуэна уйдет три недели

Источник:  ФК «Лион»Комментарии

Бывший полузащитник московского «Динамо», а ныне хавбек «Лиона» Матье Вальбуэна успешно перенес операцию на плече и пропустит три недели, сообщает официальный сайт французского клуба.

Вальбуэна схлопотал вывих плеча в минувшую субботу в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:3), после чего ему потребовалась операция.

В нынешнем сезоне Вальбуэна провел девять матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.

Матч

Лион - Генгам - 1:3 (1:0)

Голы

Ляказетт 37 (1:0 - пен.). Салибур 46 (1:1). Коко 52 (1:2). Коко 77 (1:3).

Состав

Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Нкулу, Рыбус, Дардер (Вальбуэна, 68, Калулу, 75), Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт, Геззаль

Генгам: Юнссон, Кербра, Икоко, Сорбон, Марсал, Диалло (Блас, 65), Коко (Менди, 84), Салибур, Део, Дидо, Бриан (Санко, 90)

Предупреждения:

Толиссо, 67 - Диалло, 36; Кербра, 53; Икоко, 72

Судья:

Энтони Готье (Франция)

Место и дата

22 октября 18:00, Жерлан, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 10-й тур. «Метц» уступил «Ницце», «ПСЖ» и «Марсель»сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 10-го тура чемпионата Франции.«ПСЖ» не смог дома обыграть «Марсель»Матч десятого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Ницца» обыграла «Метц» и продолжает лидировать в чемпионате ФранцииМатч десятого тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Ниццей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ниццы».«Сент-Этьен» обыграл «Кан»Матч десятого тура чемпионата Франции между «Каном» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сент-Этьена».«Бордо» и «Нанси» сыграли вничьюМатч десятого тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Нанси» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Ювентус» готов отпустить Бонуччи в «Манчестер Сити», если подпишет Тиаго СилвуЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Однако это произойдет только в случае перехода в «Ювентус» бразильца Тиаго Силвы из «Пари Сен-Жермен».«Лион» дома уступил «Генгаму»Матч десятого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Генгамом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Генгама».Моуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходныхМоуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.«Монако» дома разгромил «Монпелье»Матч десятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Монако».«Манчестер Юнайтед» присматривается к Фабиньо и КоулмэнуВ зимнее трансферное окно главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить позицию правого защитника.Руди Гарсия возглавил «Марсель»Руди Гарсия назначен главным тренером «Марселя», сообщается на официальном сайте клуба.Унаи Эмери: «ПСЖ» обязан улучшить свою игру, за нами следят во всем миреУнаи Эмери: «ПСЖ» обязан улучшить свою игру, за нами следят во всем миреПредставители «ПСЖ» после победы над «Базелем» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов пообщались с французской прессой.Миралем Пьянич: Нет никакого смысла критиковать Буффона за пару ошибокПолузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (1:0) высказался об игре голкипера Джанлуиджи Буффона.Массимилиано Аллегри: Судья решил подстегнуть нас и оставить в меньшинствеГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча с «Лионом» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Джанлуиджи Буффон: Хоронить меня рано, на мои похороны никто не придетГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями после матча с «Лионом» в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.«Ювентус» одержал гостевую победу над «Лионом»«Ювентус» одержал гостевую победу над «Лионом»«Лион» на своем поле уступил «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.«Лион» – «Ювентус» – 0:1. Как это былоВо вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют французский «Лион» и итальянский «Ювентус».Брюно Женезьо: В матче с «Ювентусом» не все будет зависеть от Фекира и ЛяказеттаГлавный тренер «Лиона» Брюно Женезьо рассказал об ожиданиях перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».Массимилиано Аллегри: В матче с «Лионом» для «Ювентуса» важен только результатГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями в преддверии матча с «Лионом» в рамках группового раунда Лиги чемпионов.Гол Гомиса принес «Марселю» победу над «Метцем»«Марсель» выиграл у «Метца» (1:0) в матче девятого тура лиги 1 на стадионе «Велодром».

Лион
Лионкалендарьстатистика
Матье Вальбуэна
Матье Вальбуэнавсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение