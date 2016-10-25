На восстановление Вальбуэна уйдет три недели

Бывший полузащитник московского «Динамо», а ныне хавбек «Лиона» Матье Вальбуэна успешно перенес операцию на плече и пропустит три недели, сообщает официальный сайт французского клуба.

Вальбуэна схлопотал вывих плеча в минувшую субботу в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:3), после чего ему потребовалась операция.

В нынешнем сезоне Вальбуэна провел девять матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.