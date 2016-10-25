На восстановление Вальбуэна уйдет три недели
Бывший полузащитник московского «Динамо», а ныне хавбек
«Лиона» Матье Вальбуэна успешно перенес операцию на плече и пропустит
три недели, сообщает официальный сайт французского клуба.
Вальбуэна схлопотал вывих плеча в минувшую субботу в матче 10-го тура
чемпионата Франции с «Генгамом» (1:3), после чего ему потребовалась
операция.
В нынешнем сезоне Вальбуэна провел девять матчей во всех турнирах, не забив ни одного мяча.
Матч
Голы
Ляказетт 37 (1:0 - пен.). Салибур 46 (1:1). Коко 52 (1:2). Коко 77 (1:3).
Состав
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Нкулу, Рыбус, Дардер (Вальбуэна, 68, Калулу, 75), Гоналонс, Толиссо, Корне, Ляказетт, Геззаль
Генгам: Юнссон, Кербра, Икоко, Сорбон, Марсал, Диалло (Блас, 65), Коко (Менди, 84), Салибур, Део, Дидо, Бриан (Санко, 90)
Предупреждения:
Толиссо, 67 - Диалло, 36; Кербра, 53; Икоко, 72
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
22 октября 18:00, Жерлан, Онлайн-трансляция