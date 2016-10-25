Анна Чакветадзе: Кузнецова в матче с Радваньской совершила подвиг
Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе считает, что
Светлана Кузнецова совершила подвиг, обыграв на итоговом турнире WTA в
Сингапуре польку Агнешку Радваньскую.
«Кузнецова действительно совершила подвиг. Меня поражает самоотверженность
Светланы. Полтора дня назад она выиграла турнир в Москве, отправилась в Азию,
потренировалась на совершенно другом покрытии. Не так высоко отскакивает мяч,
как любит Кузнецова. Меня поразил этот результат. Думала, что первый матч будет
самым сложным для нее, так как нужно привыкнуть к покрытию, атмосфере, разнице
во времени», - приводит «Р-Спорт» слова Чакветадзе.
Кузнецова в понедельник переиграла Радваньскую в матче первого тура Белой группы со счетом 7:5, 1:6, 7:5. Россиянка отыграла матчбол на подаче соперницы, затем сделала брейк, а решающий гейм взяла на приеме. Эту победу Кузнецова одержала вскоре после того, как прибыла в Сингапур с московского Кубка Кремля, на котором взяла титул.
Матч
Радванска А. (Польша) - Кузнецова С. (Россия) - 5:7, 6:1, 5:7
Место и дата
24 октября 14:30, , Онлайн-трансляция