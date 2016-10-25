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Анна Чакветадзе: Кузнецова в матче с Радваньской совершила подвиг

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе считает, что Светлана Кузнецова совершила подвиг, обыграв на итоговом турнире WTA в Сингапуре польку Агнешку Радваньскую.

«Кузнецова действительно совершила подвиг. Меня поражает самоотверженность Светланы. Полтора дня назад она выиграла турнир в Москве, отправилась в Азию, потренировалась на совершенно другом покрытии. Не так высоко отскакивает мяч, как любит Кузнецова. Меня поразил этот результат. Думала, что первый матч будет самым сложным для нее, так как нужно привыкнуть к покрытию, атмосфере, разнице во времени», - приводит «Р-Спорт» слова Чакветадзе.

Кузнецова в понедельник переиграла Радваньскую в матче первого тура Белой группы со счетом 7:5, 1:6, 7:5. Россиянка отыграла матчбол на подаче соперницы, затем сделала брейк, а решающий гейм взяла на приеме. Эту победу Кузнецова одержала вскоре после того, как прибыла в Сингапур с московского Кубка Кремля, на котором взяла титул.

Матч

Радванска А. (Польша) - Кузнецова С. (Россия) - 5:7, 6:1, 5:7

Место и дата

24 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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