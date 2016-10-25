Сборная России начнет Мировую лигу-2017 в Сургуте
Матчи первого тура интерконтинентального этапа Мировой лиги-2017 по
волейболу среди мужских команд с участием сборной России пройдут в Сургуте,
сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Первый тур пройдет со 2 по 4 июня 2017 года. Соперниками сборной России
в Сургуте будут команды Франции, Болгарии и Аргентины. Во втором туре, который
пройдет с 9 по 11 июня, россияне сыграют во Франции с хозяевами, а также со
сборными США и Италии. В третьем туре, намеченном на 16-18 июня, российская
команда сыграет со сборными Польши (хозяева), США и Ирана.
«Финал шести» Мировой лиги пройдет с 28 июня по 2 июля.
Действующим победителем Мировой лиги является сборная Сербии. Команда
России в 2016 году не сумела попасть в число участников «Финала
шести».