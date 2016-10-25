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Сборная России начнет Мировую лигу-2017 в Сургуте

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Матчи первого тура интерконтинентального этапа Мировой лиги-2017 по волейболу среди мужских команд с участием сборной России пройдут в Сургуте, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Первый тур пройдет со 2 по 4 июня 2017 года. Соперниками сборной России в Сургуте будут команды Франции, Болгарии и Аргентины. Во втором туре, который пройдет с 9 по 11 июня, россияне сыграют во Франции с хозяевами, а также со сборными США и Италии. В третьем туре, намеченном на 16-18 июня, российская команда сыграет со сборными Польши (хозяева), США и Ирана.

«Финал шести» Мировой лиги пройдет с 28 июня по 2 июля.

Действующим победителем Мировой лиги является сборная Сербии. Команда России в 2016 году не сумела попасть в число участников «Финала шести».

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