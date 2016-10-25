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Президент «Оренбурга»: Прудников не играл с «Зенитом» из-за небольшой травмы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Оренбурга» Александр Прудников остался вне заявки на матч чемпионата России с «Зенитом» из-за небольшой травмы. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент «Оренбурга» Василий Столыпин.

«Оренбург» в понедельник на выезде проиграл «Зениту» со счетом 0:1.

Александр Прудников в текущем чемпионате провел четыре матча и не забил ни одного мяча.

Матч

Зенит - Оренбург - 1:0 (1:0)

Голы

Мак 17 (1:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)

Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин

Предупреждения:

Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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