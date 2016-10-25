Президент «Оренбурга»: Прудников не играл с «Зенитом» из-за небольшой травмы
Нападающий «Оренбурга» Александр Прудников
остался вне заявки на матч чемпионата России с «Зенитом» из-за небольшой
травмы. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент «Оренбурга» Василий Столыпин.
«Оренбург» в понедельник на выезде проиграл
«Зениту» со счетом 0:1.
Александр Прудников в текущем чемпионате провел четыре матча и не забил ни одного мяча.
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин
Предупреждения:
Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция