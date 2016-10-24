«Барыс» расторг контракт с Рыспаевым

Хоккейный клуб «Барыс» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Дамиром Рыспаевым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что Рыспаев получил бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию в Континентальной хоккейной лиге. Защитник устроил драку в матче с «Куньлунем». На третьей минуте поединка тафгай казахстанской команды набросился на форварда Томаша Марцинко. За словака попытались вступиться партнеры, но в итоге это привело лишь к массовой потасовке, после чего главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов принял решение увести команду с площадки. Матч в итоге был прерван, а Марцинко отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Всего в составе «Барыса» за два сезона Рыспаев провел 23 игры, набрав при этом 194 минуты штрафа и не отметившись результативными действиями.