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«Зенит» обыграл «Оренбург», продлив беспроигрышную серию до 11 матчей

Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

В матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».    

Матч

Зенит - Оренбург - 1:0 (1:0)

Голы

Мак 17 (1:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)

Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин

Предупреждения:

Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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