Леонид Тягачев: Негативно отношусь к людям, которые принимают допинг, а потом ищут пути, как сдать всю команду

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев прокомментировал решение МОК наградить информаторов WADA Юлию и Виталия Степановых.

Я очень негативно отношусь к людям, которые принимают допинг, а потом ищут пути, как сдать всю команду, которая якобы тоже была соучастницей в применении запрещенных препаратов. Их можно назвать подонками, потому что они пришли нечестным путем к этой награде МОК.

Это решение WADA двоякое. Однозначно, что нужна чистота в спорте, с допингом нужно бороться. Но не этим людям! Они в этом отношении сами грязные, сами принимали. Особенно Виталий Степанов, и он принимал, как выяснилось, допинг. А теперь он лидер в этом безнаказанном для него деле, – цитирует Тягачева «Национальная служба новостей».

Напомним, бегунья Юлия Степанова, ранее уличенная в применении запрещенного препарата, выступила в роли информатора при подготовке фильмов немецкого телеканала ARD о допинге в российской легкой атлетике. Впоследствии она не была допущена до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

