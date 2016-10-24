Мирча Луческу: Победа над «Оренбургом»? Оцениваю эти три очка даже выше, чем те, что взяли у «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

- Понравилась сегодняшняя игра? Она получилась слишком нервной.

- Вы со своим опытом могли проанализировать, какая ситуация у нас была. Мы поменяли всю линию обороны, такого сочетания еще не было. Я очень доволен этими тремя очками. Оцениваю их даже выше, чем те очки, что мы завоевали в игре со «Спартаком»

- Мы давно не видели, чтобы с такой смелостью тренер выпускал молодых игроков. Это связано с расписанием матчей или желанием увидеть молодежь?

- Я давно наблюдаю за этим игроками, которые провели на сборах много товарищеских игр и тренируются с нами. Мы потеряли много очков в начале чемпионата и сейчас их вернули. В тех условиях сложно выпускать молодых игроков, потому что у них меньше уверенности, когда на них давит результат.

С одной стороны, я был вынужден выставить некоторых игроков, с другой – давно ждал момента. Я говорил тому же Могилевцу несколько дней назад, что именно сегодня он дебютирует. Я давно хотел посмотреть Чернова, но он получил тяжелую травму и выбыл на определенный срок.

- Болельщики во втором тайме начинали свистеть. Вас это раздражало или считаете свист справедливым?

- Я думаю, что в какой-то мере они были правы. Счет был скользким, игроки попытались довести игру до победы. Потом в конце мы опять имели преимущество, выпустили Кержакова, который нагнетал впереди, создавал моменты. В конце эти свисты по делу исчезли.

Еще раз скажу, это важные три очка. Мне было больнее, чем перед играми с теми же лидерами, вроде «Спартака». Отсутствовала целая группа игроков, новое сочетание в защите, мы поздно вернулись из Ирландии, потеряли почти сутки. Сегодня играли с мотивированным соперником. По игре «Оренбург» - одна из лучших команд в нижней части таблицы.

- Жулиано в пятницу был на единоборствах. Разрешаете игрокам так распоряжаться своим свободным временем?

- Я наоборот очень рад, что футболисты посещают такие мероприятия. Даже двумя руками за, с моей стороны не может быть ни каких запретов., - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».