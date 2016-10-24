Мирча Луческу: Победа над «Оренбургом»? Оцениваю эти три очка даже выше, чем те, что взяли у «Спартака»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).
- Понравилась
сегодняшняя игра? Она получилась слишком нервной.
- Вы со своим опытом могли проанализировать, какая ситуация у нас была. Мы поменяли всю линию обороны, такого сочетания еще не было. Я очень доволен этими тремя очками. Оцениваю их даже выше, чем те очки, что мы завоевали в игре со «Спартаком»
- Мы давно не видели,
чтобы с такой смелостью тренер выпускал молодых игроков. Это связано с
расписанием матчей или желанием увидеть молодежь?
- Я давно наблюдаю за этим игроками, которые провели на сборах много товарищеских игр и тренируются с нами. Мы потеряли много очков в начале чемпионата и сейчас их вернули. В тех условиях сложно выпускать молодых игроков, потому что у них меньше уверенности, когда на них давит результат.
С одной стороны, я был вынужден выставить некоторых игроков, с другой – давно ждал момента. Я говорил тому же Могилевцу несколько дней назад, что именно сегодня он дебютирует. Я давно хотел посмотреть Чернова, но он получил тяжелую травму и выбыл на определенный срок.
- Болельщики во
втором тайме начинали свистеть. Вас это раздражало или считаете свист справедливым?
- Я думаю, что в какой-то мере они были правы. Счет был скользким, игроки попытались довести игру до победы. Потом в конце мы опять имели преимущество, выпустили Кержакова, который нагнетал впереди, создавал моменты. В конце эти свисты по делу исчезли.
Еще раз скажу, это важные три очка. Мне было больнее, чем перед играми с теми же лидерами, вроде «Спартака». Отсутствовала целая группа игроков, новое сочетание в защите, мы поздно вернулись из Ирландии, потеряли почти сутки. Сегодня играли с мотивированным соперником. По игре «Оренбург» - одна из лучших команд в нижней части таблицы.
- Жулиано в пятницу
был на единоборствах. Разрешаете игрокам так распоряжаться своим свободным
временем?
- Я наоборот очень рад, что футболисты посещают такие мероприятия. Даже двумя руками за, с моей стороны не может быть ни каких запретов., - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».
27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин
Предупреждения:
Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция