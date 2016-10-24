Роберт Евдокимов: В «Оренбурге» нет давления, собраний, зачисток. Все положительно, нам помогают, в нас верят

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- Понятно, кто фаворит в этом матче, какой уровень футболистов, тренера. Мы дали сегодня бой, показали, что умеем играть в футбол. Я похвалил команду за самоотдачу, за кусочки игры в первом тайме и втором. Только за это очки не дают. Мне многие пишут, что это была достойная игра, но мне это не нравится.



- С каким настроением ехали в Петербург?

- С хорошим. Раньше проезжали мимо стадиона и уезжали на искусственное поле играть с «Зенитом-2», «Динамо СПб», «Петротрестом». Сегодня не проехали, а заехали в раздевалку, где готовились великие футболисты и тренеры. Нам терять нечего. Мы просто хотим себя показать, выходим и играем в футбол, хотим добиваться результата, но не совсем получается.

У нас хорошая обстановка в клубе благодаря директору завода, президенту и директору клуба. У нас нет давления, нет собраний, зачисток. Все положительно, нам помогают, в нас верят. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы вылезти со дна таблицы. Мы никому не проигрываем по игре, мы - лидеры по попаданиям в перекладину, штангу. Мы прибавляем от матча к матчу. Как бы ни было тяжело, мы на правильном пути, - передает слова Евдокимова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».