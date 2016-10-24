Евгений Чернов: «Спартак» - главный конкурент «Зенита»

Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

- Разница между матчами ФНЛ и РФПЛ большая. Тут надо быстрее думать, быстрее принимать решения. Борьбы меньше, играть приятнее. Понимал, что могу выйти в стартовом составе, потому что не тренировались Юрий Жирков и Доменико Кришито. Догадывался, что может появиться шанс.



- Как оцените свою игру?

- Впечатления самые лучшие. Игра нам давалась, в первом тайме контролировали ход игры, создавали моменты. У наших ворот ничего не возникало.



- Вас поменяли из-за повреждения?

- Я сказал, что не могу продолжить встречу, потому что болит нога. Небольшой ушиб, надеюсь все будет хорошо через два дня, а может уже завтра.



- Вы играли за «Енисей» против «Газовика» в прошлом сезоне. Оренбургская команда стала сильнее?

- Команда усилилась игроками центра поля. Благо Георгиев определяет игру в центре поля, а так больше ничем не изменилась. Они пытаются играть в свой атакующий футбол.



- Даже в матче против «Зенита»?

- Сегодня им было тяжело.



- Чувствуете, что «Спартак» - конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство?

- Думаю, «Спартак» - всегда конкурент «Зенита».



- Главный конкурент?

- Думаю, что да, - передает слова Чернова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».