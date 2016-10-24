Евгений Чернов: «Спартак» - главный конкурент «Зенита»
Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).
- Разница между матчами ФНЛ и РФПЛ большая. Тут надо быстрее думать,
быстрее принимать решения. Борьбы меньше, играть приятнее. Понимал, что
могу выйти в стартовом составе, потому что не тренировались Юрий Жирков и
Доменико Кришито. Догадывался, что может появиться шанс.
- Как оцените свою игру?
- Впечатления самые лучшие. Игра нам давалась, в первом тайме контролировали ход игры, создавали моменты. У наших ворот ничего не возникало.
- Вас поменяли из-за повреждения?
- Я сказал, что не могу продолжить встречу, потому что болит нога. Небольшой ушиб, надеюсь все будет хорошо через два дня, а может уже завтра.
- Вы играли за «Енисей» против «Газовика» в прошлом сезоне. Оренбургская команда стала сильнее?
- Команда усилилась игроками центра поля. Благо Георгиев определяет игру в центре поля, а так больше ничем не изменилась. Они пытаются играть в свой атакующий футбол.
- Даже в матче против «Зенита»?
- Сегодня им было тяжело.
- Чувствуете, что «Спартак» - конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство?
- Думаю, «Спартак» - всегда конкурент «Зенита».
- Главный конкурент?
- Думаю, что да, - передает слова Чернова корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».
27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин
Предупреждения:
Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция