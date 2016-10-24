Иван Новосельцев: В таком сочетании, как в матче с «Оренбургом», играли на тренировках только пару дней

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

- Сочетания, в которых мы действовали в обороне, действительно по ходу матча были разнообразные. Мы в таком сочетании играли на тренировках только пару дней, так что наиграть что-то было сложно. Но раз не пропустили - значит сыграли в обороне хорошо, - передает слова Новосельцева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».