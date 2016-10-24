Роберт Мак: Надеемся, «Спартак» проиграет ЦСКА, «Зенит» победит и станет первым единолично
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).
- Мы и не ждали легкой победы, но главное - в итоге три очка у нас. Мой гол - отличная работа всей команды. Нет смысла выделять только мои действия, когда отлично сыграли все. Хотя забивать конечно, очень приятно. Мы теперь снова догнали «Спартак», каждый тур достаем их снова и снова. Надеемся, они проиграют, мы победим и станем первыми единолично, - передает слова Мака корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».
27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин
Предупреждения:
Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция