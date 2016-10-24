Аксель Витсель: Неважно, как закончится матч «Спартак» - ЦСКА, «Зениту» все равно потом играть с этими командами

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

- Мы играли с хорошим соперником. Было сложно, потому что недавно играли в Лиге Европы, поздно вернулись домой. Игроки были не так свежы в конце второго тайма, чтобы отдать точный последний пас, в некоторых контратаках могли сыграть получше. Если бы лучше распорядились последним пасом, могли бы сделать счет 2:0 и чувствовать себя в безопасности.



- «Зенит» играл с новым сочетанием в защите. Как оцените их игру?

- Когда меняешь много защитников на игру, это нелегко, потому что мы привыкли играть с Нету и Кришито. Это было в новинку. Для первого раза сыграли неплохо, можем и лучше. Когда так изменяется линия защиты, требуется время для адаптации.



- В следующем туре «Спартак» встретится с ЦСКА. Какой исход был бы лучшим для «Зенита»?

- Не знаю. Если ЦСКА выиграет, а затем мы одержим победу - «Зенит» станет лидером. В случае победы «Спартака» мы можем оторваться от ЦСКА. Не знаю, что для нас лучше. Мы должны следить за своей игрой и хотим выигрывать свои матчи. Неважно, как закончится дерби, нам все равно потом играть с этими соперниками, - передает слова Витселя корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».