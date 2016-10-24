Аксель Витсель: Неважно, как закончится матч «Спартак» - ЦСКА, «Зениту» все равно потом играть с этими командами
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).
- Мы играли с хорошим соперником. Было сложно, потому что недавно играли
в Лиге Европы, поздно вернулись домой. Игроки были не так свежы в конце
второго тайма, чтобы отдать точный последний пас, в некоторых
контратаках могли сыграть получше. Если бы лучше распорядились последним
пасом, могли бы сделать счет 2:0 и чувствовать себя в безопасности.
- «Зенит» играл с новым сочетанием в защите. Как оцените их игру?
- Когда меняешь много защитников на игру, это нелегко, потому что мы привыкли играть с Нету и Кришито. Это было в новинку. Для первого раза сыграли неплохо, можем и лучше. Когда так изменяется линия защиты, требуется время для адаптации.
- В следующем туре «Спартак» встретится с ЦСКА. Какой исход был бы лучшим для «Зенита»?
- Не знаю. Если ЦСКА выиграет, а затем мы одержим победу - «Зенит» станет лидером. В случае победы «Спартака» мы можем оторваться от ЦСКА. Не знаю, что для нас лучше. Мы должны следить за своей игрой и хотим выигрывать свои матчи. Неважно, как закончится дерби, нам все равно потом играть с этими соперниками, - передает слова Витселя корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».
27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин
Предупреждения:
Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция