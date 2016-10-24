Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Оренбурга» Полуяхтов: Ожидали от «Зенита» большего. Думаю, ничья была бы закономерным результатом

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

- Ожидали от «Зенита» большего. Думаю, ничья была бы закономерным результатом. Да, в конце у наших ворот было несколько моментов, но в основном мы пропустили только одну контратаку. Мы мало контролировали мяч, но острее угрожали воротам Михаила Кержакова. Надо было реализовать свой момент. При этом могу сказать, что у «Зенита» самая лучшая атака в Премьер-лиге.

- Учитывали кадровые проблемы «Зенита» в обороне, когда готовились к матчу?
- Конечно, мы знали, что Нету не будет играть. Думали, на его месте будет Кришито. Но его не было, нам даже лучше, хотя Женя Чернов отлично сыграл.

- Как настроение в команде?
- Обидно, когда постоянно уступаем по 0:1, но стараемся поддерживать друг друга. Победы должны прийти, мы на правильном пути, - сказал Полуяхтов в интервью Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».    

Матч

Зенит - Оренбург - 1:0 (1:0)

Голы

Мак 17 (1:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)

Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин

Предупреждения:

Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл Луческу«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл ЛуческуРоберта Евдокимова может быть и расстроило поражение от «Зенита», но многочисленным вопросам журналистов он радовался искренне.Илья Геркус: Задача «Локомотива» - оказаться в еврокубках по итогам чемпионатаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях, которые стоят перед командой в текущем сезоне.«Надеюсь, «Спартак» проиграет». Что говорили игроки «Зенита»«Надеюсь, «Спартак» проиграет». Что говорили игроки «Зенита»Футболисты «Зенита» и «Оренбурга» в микст-зоне после матча были чуть ли не активнее, чем на поле.РФПЛ. 11-й тур. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Зенит» одолел «Оренбург» и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.«Зенит» – «Оренбург». Кокорин стал лучшим игроком матча по ударам, обводкам и единоборствамВ матче 11-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Оренбург» – 1:0.Адессойе Ойеволе: «Оренбург» старался и показал, что может играть на равных с такими командами, как «Зенит»Защитник «Оренбурга» Адессойе Ойеволе поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Томь» – последняяПосле 11 туров премьер-лиги «Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория домашних матчей красно-белых составляет 29764 человека.Аксель Витсель: Неважно, как закончится матч «Спартак» - ЦСКА, «Зениту» все равно потом играть с этими командамиПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Матч «Зенит» – «Оренбург» стал самым посещаемым в 11-м туреМатчи 11-го тура премьер-лиги посетили 84593 человека, средняя аудитория одного матча составила 10574. Стадионы заполнились на 47,2%.Евгений Чернов: «Спартак» - главный конкурент «Зенита»Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Роберт Евдокимов: В «Оренбурге» нет давления, собраний, зачисток. Все положительно, нам помогают, в нас верятГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Александр Гутор: В 2008 году, когда приезжал играть в Петербург с БАТЭ, «Зенит» был интереснееВратарь «Оренбурга» Александр Гутор поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Мирча Луческу: Победа над «Оренбургом»? Оцениваю эти три очка даже выше, чем те, что взяли у «Спартака»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Роберт Мак: Надеемся, «Спартак» проиграет ЦСКА, «Зенит» победит и станет первым единоличноПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Иван Новосельцев: В таком сочетании, как в матче с «Оренбургом», играли на тренировках только пару днейЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Защитник «Оренбурга» Андреев: «Зенит» - близкая для нас команда, мы за них переживаемКапитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Свистать – и всех наверх! Самая сложная победа «Зенита» в сезонеСвистать – и всех наверх! Самая сложная победа «Зенита» в сезонеЗенитовцам пришлось перестраиваться на совершенно непривычную схему, вытерпеть свист болельщиков и напряженную концовку с аутсайдером.Сергей Хусаинов: Судьи тормозят «Спартак», чтобы клубы-гиганты догналиЭкс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал «Советскому спорту» об основных проблемах его нынешних коллег и объяснил, почему арбитры ошибаются в матчах с участием «Спартака» и «Ростова».«Зенит» обыграл «Оренбург», продлив беспроигрышную серию до 11 матчейВ матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0.Юрий Белоус: Слуцкий – заложник сложившейся ситуацииЮрий Белоус: Слуцкий – заложник сложившейся ситуацииБывший президент «Москвы» Юрий Белоус, работавший несколько сезонов вместе Леонидом Слуцким, рассуждает.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Владимир Полуяхтов
Владимир Полуяхтоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение