Защитник «Оренбурга» Полуяхтов: Ожидали от «Зенита» большего. Думаю, ничья была бы закономерным результатом
Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).
- Ожидали от «Зенита» большего. Думаю, ничья была бы закономерным
результатом. Да, в конце у наших ворот было несколько моментов, но в
основном мы пропустили только одну контратаку. Мы мало контролировали
мяч, но острее угрожали воротам Михаила Кержакова. Надо было реализовать
свой момент. При этом могу сказать, что у «Зенита» самая лучшая атака в
Премьер-лиге.
- Учитывали кадровые проблемы «Зенита» в обороне, когда готовились к матчу?
- Конечно, мы знали, что Нету не будет играть. Думали, на его месте будет Кришито. Но его не было, нам даже лучше, хотя Женя Чернов отлично сыграл.
- Как настроение в команде?
- Обидно, когда постоянно уступаем по 0:1, но стараемся поддерживать друг друга. Победы должны прийти, мы на правильном пути, - сказал Полуяхтов в интервью Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».
27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин
Предупреждения:
Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция