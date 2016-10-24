Защитник «Оренбурга» Полуяхтов: Ожидали от «Зенита» большего. Думаю, ничья была бы закономерным результатом

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).

- Ожидали от «Зенита» большего. Думаю, ничья была бы закономерным результатом. Да, в конце у наших ворот было несколько моментов, но в основном мы пропустили только одну контратаку. Мы мало контролировали мяч, но острее угрожали воротам Михаила Кержакова. Надо было реализовать свой момент. При этом могу сказать, что у «Зенита» самая лучшая атака в Премьер-лиге.



- Учитывали кадровые проблемы «Зенита» в обороне, когда готовились к матчу?

- Конечно, мы знали, что Нету не будет играть. Думали, на его месте будет Кришито. Но его не было, нам даже лучше, хотя Женя Чернов отлично сыграл.



- Как настроение в команде?

- Обидно, когда постоянно уступаем по 0:1, но стараемся поддерживать друг друга. Победы должны прийти, мы на правильном пути, - сказал Полуяхтов в интервью Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».