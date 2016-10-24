Александр Гутор: В 2008 году, когда приезжал играть в Петербург с БАТЭ, «Зенит» был интереснее

Вратарь «Оренбурга» Александр Гутор поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- Думаю, мы не сильно уступали по игре «Зениту», хотя перед матчем они были фаворитами. Мы не были мальчиками для биться, сыграли неплохо, хоть и проиграли.

- Вы уже приезжали в Петербург, когда выступали за БАТЭ.

- Да, атмосфера осталась потрясающей. Болельщики очень здорово болеют. Если судить по сегодняшнему матчу, то в 2008-м году «Зенит» выглядел интереснее. Сейчас сказывается плотной график, поэтому сине-бело-голубые выглядели не так убедительно.

- Перед игрой были разговоры, что, учитывая единого спонсора у команд, игра будет не совсем честной.

- Мы на каждую игру выходим, чтобы победить. Неважно, «Зенит» это или «Спартак».

- Можете сравнить этих соперников?

- Обе команды нас обыграли, вот они и идут на первых местах. Равные команды, у них примерно одинаковые шансы на победу в чемпионате, - передает слова Гутора корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».