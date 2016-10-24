Дмитрий Андреев: «Зенит» - близкая команда «Оренбургу», мы за них переживаем
Капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).
- «Зенит» - классная команда, свои моменты реализовала. К сожалению, мы – нет, но любой результат закономерен.
- С какой задачей выходили
играть против сильнейшей командой страны?
- Мы сейчас в такой ситуации, что на каждую игру выходим на победу, других мыслей у нас нет.
- Учитывали проблемы «Зенита»
в обороне?
- Да, нам тренер все обрисовал, сказал о сильных и слабых сторонах. Пытались использовать моменты, но не все получилось.
- За чемпионство
сейчас борются ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». С последними двумя вы играли – можете
сравнить?
- «Зенит» - близкая нам команда, мы за них переживаем, - передает слова Андреева корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.
Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».
27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин
Предупреждения:
Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция