Дмитрий Андреев: «Зенит» - близкая команда «Оренбургу», мы за них переживаем

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- «Зенит» - классная команда, свои моменты реализовала. К сожалению, мы – нет, но любой результат закономерен.

- С какой задачей выходили играть против сильнейшей командой страны?

- Мы сейчас в такой ситуации, что на каждую игру выходим на победу, других мыслей у нас нет.

- Учитывали проблемы «Зенита» в обороне?

- Да, нам тренер все обрисовал, сказал о сильных и слабых сторонах. Пытались использовать моменты, но не все получилось.

- За чемпионство сейчас борются ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». С последними двумя вы играли – можете сравнить?

- «Зенит» - близкая нам команда, мы за них переживаем, - передает слова Андреева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».