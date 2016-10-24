Адессойе Ойеволе: «Оренбург» старался и показал, что может играть на равных с такими командами, как «Зенит»

Защитник «Оренбурга» Адессойе Ойеволе поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- Тяжелая игра была. Мы старались и показали, что можем играть в футбол на равных с такими командами, как «Зенит». К сожалению, проиграли. В первую очередь хотелось показать себя в матче с такой сильной командой. В премьер-лиге играть легче, чем в ФНЛ, потому что здесь гораздо больше футбола. Люди быстрее думают на поле. В ФНЛ все-таки больше борьбы, чем футбола, - передает слова Ойеволе корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 11 тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Роберт Мак с передачи Александра Кокорина.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 25 очков, оренбуржцы занимают пятнадцатую строчку с семью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 30 октября в Петербурге против «Томи», «Оренбург» днем позже примет «Крылья Советов».

27 октября команды сыграют в 1/8 финала Кубка России: «Зенит» в Каспийске встретится с «Анжи», оренбургский клуб в гостях сыграет с «Краснодаром».