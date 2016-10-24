Сергей Хусаинов: Судьи тормозят «Спартак», чтобы клубы-гиганты догнали

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал «Советскому спорту» об основных проблемах его нынешних коллег и объяснил, почему арбитры ошибаются в матчах с участием «Спартака» и «Ростова».

- Раньше была такая практика – влияние судей на результаты начиналось обычно со второго круга, - говорит Хусаинов. - А в этом сезоне – с первого же тура. «Спартак» оторвался, это как так? А мы, два клуба-гиганта? Включили судейский фактор, чтобы тормознуть и клубы-гиганты догнали.

С «Ростовом» - тоже. Матч в Грозном, судит Матюнин, сын, его двигает московская федерация. «Ростов» в порядке. Гацкан входит в штрафную, пробрасывает мяч на ход, Уциев толкает его в спину, Гацкан падает, а как тут устоять? Матюнин – симуляция, вторая желтая и красная карточка. Зачем ты это делаешь? Да, в Грозном тяжело судить, но ты откажись до игры.

Мы помним крылатую фразу «Судья продажная». А откуда ее автор знает про продажность? Получается, имел право так сказать. Или президент ЦСКА говорит про Иванова-старшего: «Он бы в гробу перевернулся». Получается, президент что-то знает? А судьи дают ему право так говорить.