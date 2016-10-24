IBF: С просьбой санкционировать бой Джошуа - Кличко к нам никто не обращался

Руководство Международной боксерской федерации (IBF) не получало запрос на санкционирование боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

- Мы ничего не слышали от Эдди Хирна по поводу того, с кем будет драться Джошуа, и никого запроса на санкционирование боя с Владимиром Кличко не поступало. По нашей информации, у Кличко другие планы: он собирается драться за вакантный пояс WBA, — сообщила председатель IBF Линдси Такер порталу World Boxing News.

Напомним, в октябре Владимир Кличко должен был провести повторный поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Однако тот отказался от принадлежащих ему чемпионских поясов WBA и WBO, сославшись на необходимость пройти курс лечения от депрессии.

После этого промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что вскоре может быть анонсирован бой Владимира с действующим чемпионом IBF Энтони Джошуа. Однако в последние дни говорится о том, что переговоры по организации данного поединка зашли в тупик.

Соперником Кличко по бою 10 декабря также может стать австралиец Лукас Браун или россиянин Александр Устинов.

