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Михаил Алешин: Квяту нужно просто побеждать напарника

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший участник молодежной программы «Ред Булл» Михаил Алешин поделился соображениями относительно дальнейшей карьеры Даниила Квята.

- Дане не повезло в этом году, он лишился места в топ-команде, но все же Red Bull его не бросил, а просто перевел в команду похуже. Что ж, это «Формула-1»…

Его главная задача в следующем году – опережать напарника по команде. Только таким образом он сможет куда-то дальше пробиться и заключить контракт уже не обязательно с Red Bull, а с какой-то другой командой. Но он должен опережать своего партнера, - передает слова Алешина «Спорт FM».

Напомним, за три гонки до конца сезона российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят расположился на 14-й строчке личного зачета, имея в активе 25 очков.

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