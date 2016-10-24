Михаил Алешин: Квяту нужно просто побеждать напарника

Бывший участник молодежной программы «Ред Булл» Михаил Алешин поделился соображениями относительно дальнейшей карьеры Даниила Квята.

- Дане не повезло в этом году, он лишился места в топ-команде, но все же Red Bull его не бросил, а просто перевел в команду похуже. Что ж, это «Формула-1»…

Его главная задача в следующем году – опережать напарника по команде. Только таким образом он сможет куда-то дальше пробиться и заключить контракт уже не обязательно с Red Bull, а с какой-то другой командой. Но он должен опережать своего партнера, - передает слова Алешина «Спорт FM».

Напомним, за три гонки до конца сезона российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят расположился на 14-й строчке личного зачета, имея в активе 25 очков.