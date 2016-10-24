Dignitas заняла второе место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GO

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира EPICENTER: Moscow.



Победитель EPICENTER: Moscow, датская команда Dignitas поднялся на три позиции вверх и занял второе место в рейтинге, сместив бразильскую пятерку из SK Gaming. Польский коллектив Virtus.pro сохранил звание лучшей команды мира.





Natus Vincere вылетел из ТОП-3 и занял четвертое место. Шведский коллектив fnatic ворвался в десятку лучших команд и расположился на девятой строчке.



Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.



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