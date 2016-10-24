Евгений Пашутин: Пожар в «Баскет-холле» должен сплотить игроков УНИКСа

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин рассказал о том, как может повлиять на игроков его команды чрезвычайная ситуация на домашней арене.

- Думаю, эта ситуация должна объединить ребят. Когда это случилось, они помогали друг другу, выносили вещи, были все вместе. В игре это должно сказаться положительно, с позитивной точки. Ребята готовы к борьбе, физически мы готовы хорошо, - заявил Пашутин.

В минувшее воскресенье в сауне, которая расположена в раздевалке УНИКСа, случилось возгорание. На вечерней тренировке в понедельник в помещениях «Баскет-холла» ощущался запах дыма, а раздевалки команд были перенесены в другие комнаты.

25 октября УНИКС сыграет в матче Евролиги с командой Дэвида Блатта - турецкой «Дарушафакой».



