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Евгений Пашутин: Пожар в «Баскет-холле» должен сплотить игроков УНИКСа

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин рассказал о том, как может повлиять на игроков его команды чрезвычайная ситуация на домашней арене.

- Думаю, эта ситуация должна объединить ребят. Когда это случилось, они помогали друг другу, выносили вещи, были все вместе. В игре это должно сказаться положительно, с позитивной точки. Ребята готовы к борьбе, физически мы готовы хорошо, - заявил Пашутин.

В минувшее воскресенье в сауне, которая расположена в раздевалке УНИКСа, случилось возгорание. На вечерней тренировке в понедельник в помещениях «Баскет-холла» ощущался запах дыма, а раздевалки команд были перенесены в другие комнаты.

25 октября УНИКС сыграет в матче Евролиги с командой Дэвида Блатта - турецкой «Дарушафакой».


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