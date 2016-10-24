Владимир Кличко отказался от запланированного на 10 декабря боя из-за травмы

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко не сможет, как ранее планировалось, выйти на ринг 10 декабря из-за травмы голеностопа.

На проведении боя именно в эту дату настаивал телеканал RTL, который владеет правами на трансляции боев Кличко-младшего.

О травме 40-летнего украинского тяжеловеса сообщает ESPN.



Напомним, в октябре Владимир Кличко должен был провести повторный поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Однако тот отказался от принадлежащих ему чемпионских поясов WBA и WBO, сославшись на необходимость пройти курс лечения от депрессии.

После этого промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что вскоре может быть анонсирован бой Владимира с действующим чемпионом IBF Энтони Джошуа. Однако затем переговоры о проведении данного поединка зашли в тупик.



Также сообщалось, что соперником Кличко по бою 10 декабря мог стать австралиец Лукас Браун или россиянин Александр Устинов.