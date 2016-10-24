Матч «Зенит» – «Оренбург» стал самым посещаемым в 11-м туре
Матчи 11-го тура премьер-лиги посетили 84593 человека, средняя аудитория одного матча составила 10574. Стадионы заполнились на 47,2%.
Самым посещаемым стал матч «Зенит» – «Оренбург» – 17685 зрителей. Немного ему уступил матч «Локомотив» – ЦСКА – 17130. Самую малочисленную аудиторию получил матч «Томь» – «Анжи» – 2100. Это новый антирекорд сезона.
После 11 туров средняя посещаемость чемпионата составляет 11368 зрителей.
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин
Предупреждения:
Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция