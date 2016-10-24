Питер Одемвингие стал игроком «Ротерхэм Юнайтед»
Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие подписал контракт с клубом английского чемпионшипа «Ротерхэм Юнайтед».
BREAKING | #rufc are delighted to announce the signing of striker Peter Odemwingie on a deal until January.https://t.co/rutdCCtbND pic.twitter.com/OCIdg5ATBI— Rotherham United (@OfficialRUFC) 24 октября 2016 г.
Контракт 35-летнего нападающего с командой рассчитан до января текущего года.
После 14 туров первенства чемпионшипа «Ротерхэм» замыкает турнирную таблицу, набрав только 6 очков.
Одемвингие имел статус свободного агента после того как летом покинул «Сток Сити». После этого он находился на просмотре в «Халл Сити», но не смог подписать контракт с клубом премьер-лиги.
Напомним, Питер защищал цвета «Локомотива» в 2007 - 2010 годах.
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