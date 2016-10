Питер Одемвингие стал игроком «Ротерхэм Юнайтед»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие подписал контракт с клубом английского чемпионшипа «Ротерхэм Юнайтед».

BREAKING | #rufc are delighted to announce the signing of striker Peter Odemwingie on a deal until January.https://t.co/rutdCCtbND pic.twitter.com/OCIdg5ATBI