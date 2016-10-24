«Зенит» – «Оренбург». Кокорин стал лучшим игроком матча по ударам, обводкам и единоборствам

В матче 11-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Оренбург» – 1:0.

По данным InStat, «Зенит» больше владел мячом – 58% против 42%, сделал больше передач – 588 (точность – 86%) против 399 (82%), нанес больше ударов по воротам – 13 (5 в створ) против 5 (1), выиграл больше единоборств – 99 против 83, совершил больше обводок – 39 (удачные – 64%) против 28 (64%).

Самыми бьющими игроком матча стали Мак и Кокорин – по 3 удара (2 и 1 в створ соответственно). Наибольшее количество передач сделал Новосельцев – 73 (88%), а острых передач – Дзюба – 4 (0%). В единоборства чаще всех вступал Кокорин – 28 (выиграл 54%). Он же стал лучшим игроком матча по обводкам – 9 (удачные – 56%).