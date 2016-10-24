Артем Милевский: Я готов вернуться в киевское «Динамо»

Форвард «Тосно» Артем Милевский поделился мнением о возможном возвращении в киевское «Динамо», а также рассказал о том, следит ли он за прессой.

- Конечно, хотелось бы вернуться на Украину. Теперь все пишут: вот, Милевский поехал в «Тосно», поехал в Россию, но при этом никто не пишет, что с Украины не было ни одного достойного предложения. Естественно, я готов вернуться в «Динамо» (Киев). Это мой родной клуб, я сто раз уже об этом говорил и буду говорить. Поэтому все возможно в этой жизни.

Слежу ли за прессой? Когда начинают что-то плохое писать, я не читаю. Жду моих хороших действий, когда они будут их отмечать. Стараюсь только хорошее читать о себе, хотя этого не очень много, но пытаюсь находить только хорошее. Не хочу расстраиваться просто, не хочу портить себе настроение, - приводит слова Милевского Life 78.

Напомним, вместе с «Динамо», за который Милевский выступал с 2002 по 2013 год, он трижды становился чемпионом Украины (2003/04, 2006/07, 2008/09), четыре раза побеждал в Кубке (2002/03, 2004/05, 2005/06. 2006/07) и три – в Суперкубке страны (2006, 2009, 2011).

1 сентября 2016 года 31-летний нападающий перешел в «Тосно». В составе клуба из Ленинградской области Милевский принял участие в трех матчах, проведя на поле 55 минут.