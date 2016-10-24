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Облак признан лучшим вратарем сезона-2015/16 в примере, Годин - лучшим защитником

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Испании вручаются награды лучшим футболистам чемпионата страны по итогам прошлого сезона.

Лучшим новичком сезона признан полузащитник Марко Асенсио («Реал»), в прошлом сезоне игравший за «Эспаньол» на правах аренды.

Лучшим голкипером стал Ян Облак из мадридского «Атлетико», сыгравший 18 матчей в сезоне «на ноль».

Лучшим защитником назван капитан «Атлетико» уругваец Диего Годин.

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