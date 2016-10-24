Облак признан лучшим вратарем сезона-2015/16 в примере, Годин - лучшим защитником

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Примера. 9-й тур. «Севилья» обыграла «Атлетико», «Реал» выиграл у «Атлетика» и другие матчи Результаты матчей 9-го тура чемпионата Испании.

«Реал» обыграл «Атлетик» и вышел на первое место в чемпионате Испании Матч девятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

«Малага» разгромила «Леганес» Матч девятого тура чемпионата Украины между «Малагой» и «Леганесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Малаги».

«Вильярреал» вырвал победу в матче с «Лас-Пальмасом» Матч девятого тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Лас-Пальмасом» завершился победой. Итоговый счет матча – 2:1.

«Атлетико» уступил «Севилье» в чемпионате Испании «Севилья» дома обыграла «Атлетико» (1:0) в 9-м туре чемпионата Испании.

«Реал» готов отдать «Ювентусу» за Дибалу 100 миллионов евро Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Сельта» разгромила «Депортиво» в галисийском дерби Матч девятого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Сельты».

«Гранада» и «Спортинг» сыграли вничью Матч девятого тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Спортингом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Иньеста получил повреждение связок колена Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста повредил связки правого колена. Это случилось в матче девятого тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:2).

«Реал Сосьедад» крупно обыграл «Алавес» Матч девятого тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Алавесом» и завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Реал Сосьедада».

«Ливерпуль» претендует на Инсинье Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

«Барселона» вырвала победу в матче с «Валенсией» благодаря дублю Месси Матч девятого тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Барселоны».

«Валенсия» - «Барселона». Иньеста получил травму и был заменен Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании против «Валенсии». В результате его пришлось заменить.

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«Динамо» сыграет с «Барселоной» не раньше 2018 года Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов пояснил, когда «Динамо» сможет сыграть с «Барселоной» на новом стадионе в Петровском парке. Арена должна быть открыта через год.