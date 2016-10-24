Илья Геркус: Задача «Локомотива» - оказаться в еврокубках по итогам чемпионата

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях, которые стоят перед командой в текущем сезоне.

- Мы понимаем, что переходный период адаптации коллектива к требованиям нового тренера занимает какое-то время. Нет сверхзадачи быть в зоне еврокубков именно к зимней паузе. Главное – оказаться там по итогам чемпионата. Ситуация у нас была напряженной, но ничего катастрофического не случилось.

Не бывает такого отрыва по итогам первого круга, который бы во втором не отыгрывался. Мы знаем много примеров, когда команды, преодолев стартовые неудачи, поднимаются в зону лидеров. И мы настраиваемся именно на этот вариант, - заявил Геркус.

В данный момент «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

23 октября в матче ЦСКА железнодорожники прервали 5-матчевую безвыигрышную серию.



