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Илья Геркус: Задача «Локомотива» - оказаться в еврокубках по итогам чемпионата

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях, которые стоят перед командой в текущем сезоне.

- Мы понимаем, что переходный период адаптации коллектива к требованиям нового тренера занимает какое-то время. Нет сверхзадачи быть в зоне еврокубков именно к зимней паузе. Главное – оказаться там по итогам чемпионата. Ситуация у нас была напряженной, но ничего катастрофического не случилось.

Не бывает такого отрыва по итогам первого круга, который бы во втором не отыгрывался. Мы знаем много примеров, когда команды, преодолев стартовые неудачи, поднимаются в зону лидеров. И мы настраиваемся именно на этот вариант, - заявил Геркус.

В данный момент «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

23 октября в матче ЦСКА железнодорожники прервали 5-матчевую безвыигрышную серию.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Майкон 65 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре

Предупреждения:

Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция



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