Светлана Кузнецова: Пришлось выбирать между волосами и победой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что в матче с Агнешкой Радваньской ей пришлось выбирать - длинные волосы или победа в стартовой встрече итогового турнира WTA в Сингапуре.

«Моя прическа сильно беспокоила меня во время игры. Я пыталась спрятать косу за головную повязку, но волосы были слишком тяжелыми. Каждый раз, когда я наносила хорошие удары справа, они били мне прямо в глаза. Тогда я подумала: что же более важно - мои волосы или возможность выиграть матч? И тогда поняла, что нужно что-то делать прямо сейчас», - приводит Reuters слова Кузнецовой.

Кузнецова в понедельник переиграла Радваньскую в матче первого тура Белой группы со счетом 7:5, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.