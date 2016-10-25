Светлана Кузнецова: Пришлось выбирать между волосами и победой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова
призналась, что в матче с Агнешкой Радваньской ей пришлось выбирать - длинные
волосы или победа в стартовой встрече итогового турнира WTA в Сингапуре.
«Моя прическа сильно беспокоила меня во
время игры. Я пыталась спрятать косу за головную повязку, но волосы были
слишком тяжелыми. Каждый раз, когда я наносила хорошие удары справа, они били
мне прямо в глаза. Тогда я подумала: что же более важно - мои волосы или
возможность выиграть матч? И тогда поняла, что нужно что-то делать прямо
сейчас», - приводит Reuters слова Кузнецовой.
Кузнецова в понедельник переиграла Радваньскую в матче первого тура Белой группы со счетом 7:5, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.
Матч
Радванска А. (Польша) - Кузнецова С. (Россия) - 5:7, 6:1, 5:7
Место и дата
24 октября 14:30, , Онлайн-трансляция