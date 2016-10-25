Роман Бабаев: Оскорбительный плакат в адрес Слуцкого - нож в спину всей команде

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение об оскорбительном баннере в адрес наставник армейского клуба Леонида Слуцкого.

«Во-первых, должен официально заявить: обсуждаемые баннеры и соответствующую позицию разделяет абсолютное меньшинство болельщиков ЦСКА. Насколько мне известно, даже в фанатском секторе «армейцев» возникли серьёзные разногласия по этому поводу. Во-вторых, считаем априори недопустимым подобную форму обращения к главному тренеру нашего клуба! И не только потому, что это недостойно и неэтично, а так как это совершенно несправедливо и незаслуженно.

Честно говоря, я не удивился бы подобному плакату в адрес Слуцкого, выигравшего три золота и одно серебро за последние четыре сезона, от поклонников конкурентов, которые годами, а то и десятилетиями не видели чемпионских кубков. Но от своих это, что называется, нож в спину, причем всей команде! Более того, общался с нашими футболистами. Все приняли эти выпады и на свой счет», - приводит «Спорт-экспресс» слова Бабаева.

Во время матча десятого тура с «Уфой», который армейцы выиграли на своем поле со счетом 1:0, на фанатской трибуне ЦСКА появился баннер-обращение к Слуцкому с перечеркнутым профилем тренера и призывом играть, выраженным в оскорбительной форме.

Баннер c оскорблениями в адрес Леонида Слуцкого появился и на матче 11-го тура «Локомотив» - ЦСКА (1:0).