Роман Бабаев: Оскорбительный плакат в адрес Слуцкого - нож в спину всей команде
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение об
оскорбительном баннере в адрес наставник армейского клуба Леонида Слуцкого.
«Во-первых, должен официально заявить: обсуждаемые баннеры и
соответствующую позицию разделяет абсолютное меньшинство болельщиков ЦСКА.
Насколько мне известно, даже в фанатском секторе «армейцев» возникли серьёзные
разногласия по этому поводу. Во-вторых, считаем априори недопустимым подобную
форму обращения к главному тренеру нашего клуба! И не только потому, что это
недостойно и неэтично, а так как это совершенно несправедливо и незаслуженно.
Честно говоря, я не удивился бы подобному плакату в адрес Слуцкого,
выигравшего три золота и одно серебро за последние четыре сезона, от
поклонников конкурентов, которые годами, а то и десятилетиями не видели
чемпионских кубков. Но от своих это, что называется, нож в спину, причем всей
команде! Более того, общался с нашими футболистами. Все приняли эти выпады и на
свой счет», - приводит «Спорт-экспресс» слова Бабаева.
Во время матча десятого тура с «Уфой», который армейцы
выиграли на своем поле со счетом 1:0, на фанатской трибуне ЦСКА появился
баннер-обращение к Слуцкому с перечеркнутым профилем тренера и призывом играть,
выраженным в оскорбительной форме.
Баннер c оскорблениями в адрес Леонида Слуцкого появился и на матче 11-го тура «Локомотив» - ЦСКА (1:0).
Матч
Голы
Майкон 65 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Денисов В., Янбаев, Михалик (Н'Динга, 76), Пейчинович, Денисов И., Самедов, Миранчук, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 65)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Траоре
Предупреждения:
Майкон, 84; Денисов И., 90 - Головин, 72
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция