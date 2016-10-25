Южный проиграл Чиличу в первом круге турнира в Базеле
Российский теннисист Михаил Южный проиграл в
первом круге турнира в швейцарском Базеле, призовой фонд которого составляет
более 1,7 миллиона евро.
В понедельник Южный в первом круге проиграл
четвертому номеру посева хорвату Марину Чиличу со счетом 4:6, 2:6. Теннисисты
провели на корте 67 минут.
Следующим соперником Чилича будет победитель матча Фернандо Вердаско (Испания) – Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Матч
Чилич М. (Хорватия) - Южный М. (Россия) - 6:4, 6:2
Место и дата
24 октября 21:30, , Онлайн-трансляция
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