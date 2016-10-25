Президент «Оренбурга»: Одна ошибка стоила команде поражения
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин
считает, что единственная ошибка стоила его клубу поражения в матче 11-го тура
чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
«Оренбург» выглядел достойно, но класс
есть класс. В принципе получилось так, что одна ошибка стоила поражения. Но сам
факт того, что мы играли с такой командой, идет нам на пользу, даже независимо
от того, что проиграли. Это один из лидеров нашего чемпионата. В этом поражении
нет ничего страшного. Предматчевые слухи относительного общего спонсора обоих
команд? Матч все показал. У «Оренбурга» шесть учредителей», -
приводит «Р-Спорт» слова Столыпина.
«Оренбург» в понедельник на выезде проиграл «Зениту» со счетом 0:1.
Матч
Голы
Мак 17 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)
Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин
Предупреждения:
Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция