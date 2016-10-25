Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Оренбурга»: Одна ошибка стоила команде поражения

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что единственная ошибка стоила его клубу поражения в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Оренбург» выглядел достойно, но класс есть класс. В принципе получилось так, что одна ошибка стоила поражения. Но сам факт того, что мы играли с такой командой, идет нам на пользу, даже независимо от того, что проиграли. Это один из лидеров нашего чемпионата. В этом поражении нет ничего страшного. Предматчевые слухи относительного общего спонсора обоих команд? Матч все показал. У «Оренбурга» шесть учредителей», - приводит «Р-Спорт» слова Столыпина.

«Оренбург» в понедельник на выезде проиграл «Зениту» со счетом 0:1.

Матч

Зенит - Оренбург - 1:0 (1:0)

Голы

Мак 17 (1:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жулиано, Чернов (Юсупов, 46), Витсель, Мак (Могилевец, 69), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба (Кержаков А., 65)

Оренбург: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Коронов, Георгиев, Нехайчик (Батов, 82), Малых, Померко (Воробьёв, 74), Делькин

Предупреждения:

Юсупов, 81 - Коронов, 42; Воробьёв, 85

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

24 октября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» и «Спартак» отличаются дисциплиной». Включение Геннадия Орлова«Зенит» и «Спартак» отличаются дисциплиной». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов объясняет сложность победы «Зенита» над «Оренбургом» и приводит в пример действия Мака с Майконом.Роман Бабаев: Оскорбительный плакат в адрес Слуцкого - нож в спину всей командеГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение об оскорбительном баннере в адрес наставник армейского клуба Леонида Слуцкого.Кто был круче: Майкон, Мак или Мельгарехо? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛКто был круче: Майкон, Мак или Мельгарехо? Выбери лучший гол 11-го тура РФПЛ«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол 11-го тура чемпионата России по футболу.«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл Луческу«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл ЛуческуРоберта Евдокимова может быть и расстроило поражение от «Зенита», но многочисленным вопросам журналистов он радовался искренне.Защитник «Оренбурга» Полуяхтов: Ожидали от «Зенита» большего. Думаю, ничья была бы закономерным результатомЗащитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Илья Геркус: Задача «Локомотива» - оказаться в еврокубках по итогам чемпионатаПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о целях, которые стоят перед командой в текущем сезоне.«Надеюсь, «Спартак» проиграет». Что говорили игроки «Зенита»«Надеюсь, «Спартак» проиграет». Что говорили игроки «Зенита»Футболисты «Зенита» и «Оренбурга» в микст-зоне после матча были чуть ли не активнее, чем на поле.РФПЛ. 11-й тур. «Локомотив» обыграл ЦСКА, «Зенит» одолел «Оренбург» и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.«Зенит» – «Оренбург». Кокорин стал лучшим игроком матча по ударам, обводкам и единоборствамВ матче 11-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Оренбург» – 1:0.Адессойе Ойеволе: «Оренбург» старался и показал, что может играть на равных с такими командами, как «Зенит»Защитник «Оренбурга» Адессойе Ойеволе поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Томь» – последняяПосле 11 туров премьер-лиги «Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория домашних матчей красно-белых составляет 29764 человека.Аксель Витсель: Неважно, как закончится матч «Спартак» - ЦСКА, «Зениту» все равно потом играть с этими командамиПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Матч «Зенит» – «Оренбург» стал самым посещаемым в 11-м туреМатчи 11-го тура премьер-лиги посетили 84593 человека, средняя аудитория одного матча составила 10574. Стадионы заполнились на 47,2%.Евгений Чернов: «Спартак» - главный конкурент «Зенита»Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Роберт Евдокимов: В «Оренбурге» нет давления, собраний, зачисток. Все положительно, нам помогают, в нас верятГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Александр Гутор: В 2008 году, когда приезжал играть в Петербург с БАТЭ, «Зенит» был интереснееВратарь «Оренбурга» Александр Гутор поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Мирча Луческу: Победа над «Оренбургом»? Оцениваю эти три очка даже выше, чем те, что взяли у «Спартака»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Роберт Мак: Надеемся, «Спартак» проиграет ЦСКА, «Зенит» победит и станет первым единоличноПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Иван Новосельцев: В таком сочетании, как в матче с «Оренбургом», играли на тренировках только пару днейЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0).Защитник «Оренбурга» Андреев: «Зенит» - близкая для нас команда, мы за них переживаемКапитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился впечатлениями от матча 11 тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение