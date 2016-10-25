Президент «Оренбурга»: Одна ошибка стоила команде поражения

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что единственная ошибка стоила его клубу поражения в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Оренбург» выглядел достойно, но класс есть класс. В принципе получилось так, что одна ошибка стоила поражения. Но сам факт того, что мы играли с такой командой, идет нам на пользу, даже независимо от того, что проиграли. Это один из лидеров нашего чемпионата. В этом поражении нет ничего страшного. Предматчевые слухи относительного общего спонсора обоих команд? Матч все показал. У «Оренбурга» шесть учредителей», - приводит «Р-Спорт» слова Столыпина.

«Оренбург» в понедельник на выезде проиграл «Зениту» со счетом 0:1.