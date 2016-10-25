«Маккаби» из Тель-Авива проиграл одноклубникам из Хайфы
Футболисты «Маккаби» из Тель-Авива проиграли
«Маккаби» из Хайфы в матче седьмого тура чемпионата Израиля.
Встреча, прошедшая в понедельник в Нетании, завершилась победой
гостей со счетом 2:0. Голы в составе победителей забили Атар Элиран и Гэри
Кагельмахер.
Клуб из Тель-Авива упустила возможность стать единоличным лидером
чемпионата Израиля и с 16 очками занимает второе место, уступаю
«Хапоэлю» из Беэр-Шевы по дополнительным показателям.
«Маккаби» является соперником «Зенита» по
группе D Лиги Европы, где также выступают ирландский «Дандолк» и
голландский АЗ. В первом матче на поле «Маккаби» в Нетании, который
состоялся 15 сентября, российская команда одержала победу со счетом 4:3.
Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 24 ноября.
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