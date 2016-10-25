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«Маккаби» из Тель-Авива проиграл одноклубникам из Хайфы

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Маккаби» из Тель-Авива проиграли «Маккаби» из Хайфы в матче седьмого тура чемпионата Израиля.

Встреча, прошедшая в понедельник в Нетании, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы в составе победителей забили Атар Элиран и Гэри Кагельмахер.

Клуб из Тель-Авива упустила возможность стать единоличным лидером чемпионата Израиля и с 16 очками занимает второе место, уступаю «Хапоэлю» из Беэр-Шевы по дополнительным показателям.

«Маккаби» является соперником «Зенита» по группе D Лиги Европы, где также выступают ирландский «Дандолк» и голландский АЗ. В первом матче на поле «Маккаби» в Нетании, который состоялся 15 сентября, российская команда одержала победу со счетом 4:3. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 24 ноября.

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