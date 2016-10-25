СКА – «Слован». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Слован» из Братиславы.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 25 игр у СКА было 61 очко. Армейцы с Невы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Слована» после 22 игр было 29 очков. Клуб из Братиславы на Западе шел предпоследним, 13-м.