СКА – «Слован». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
Во вторник в матче регулярного чемпионата
Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Слован» из
Братиславы.
Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в
19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
матча.
После 25 игр у СКА было 61 очко. Армейцы с Невы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Слована» после 22 игр было 29 очков. Клуб из Братиславы на Западе шел предпоследним, 13-м.
Матч
Место и дата
25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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