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СКА – «Слован». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Слован» из Братиславы.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 25 игр у СКА было 61 очко. Армейцы с Невы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Слована» после 22 игр было 29 очков. Клуб из Братиславы на Западе шел предпоследним, 13-м.

Матч

СКА - Слован

Место и дата

25 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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