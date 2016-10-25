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Гол и два паса Радулова принесли «Монреалю» победу над «Филадельфией»

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Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Филадельфию».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Ши Уэбер, Брендан Галлахер и Александр Радулов, поразивший пустые ворота. У гостей отличился Якуб Ворачек.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду более 21 минуты, совершил шесть силовых приемов, трижды заблокировал бросок соперника, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два». Другой российский защитник хозяев Андрей Марков отыграл почти 20 минут, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов отыграл более 17 минут, нанес один бросок, который завершился голом, отдал две голевые передачи, совершил пять силовых приемов, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду более 21 минуты, нанес четыре броска, совершил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один». Российский форвард гостей Роман Любимов отыграл более семи минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Монреаль» набрал 11 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. У «Филадельфии» осталось пять очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 27 октября в 02:05 (мск) в гостях сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс», а «Филадельфия» 26 октября в 02:30 (мск) примет «Баффало».

Матч

Монреаль - Филадельфия - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Уэбер (Лехконен, Радулов), 25:28 (1:0). Ворачек (Жиру, Мэннинг), 31:47 (1:1). Галлахер (Уэбер, Радулов), 53:08 (2:1 - бол.). Радулов (Емелин), 58:57 (3:1 - п.в.).

Место и дата

25 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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