Голевой пас Анисимова не помог Чикаго» в матче с «Калгари»
Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Калгари».
Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе хозяев отличились Патрик Кейн и Брайан Кэмпбелл, а у гостей по шайбе забросили Сэм Беннетт и Шон Монахан.
Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов
провел на льду более 18 минут, отдал голевой пас, окончив матч с показателем
полезности «плюс два». Другой российский форвард хозяев Артемий Панарин отыграл
почти 22 минуты, нанес два броска, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с
показателем полезности «плюс два».
Таким образом, «Калгари» набрал пять очков, а у «Чикаго»
стало семь очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 29 октября в 02:30 (мск) на выезде сыграет с «Нью-Джерси», а «Калгари» 26 октября в 03:00 (мск) в гостях встретится с «Сент-Луисом».
Матч
Чикаго - Калгари - 2:3 Б. (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Беннетт (Хэмилтон, Ферланд), 4:51 (0:1 - бол.). Кейн (Анисимов), 21:32 (1:1). Монахан (Брауэр, Джиордано), 26:52 (1:2 - бол.). Кэмпбелл 44:12 (2:2).
Победный буллит:
Верстиг - 2:3.
Место и дата
25 октября 03:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция