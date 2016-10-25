Голевой пас Анисимова не помог Чикаго» в матче с «Калгари»

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Калгари».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе хозяев отличились Патрик Кейн и Брайан Кэмпбелл, а у гостей по шайбе забросили Сэм Беннетт и Шон Монахан.

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду более 18 минут, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два». Другой российский форвард хозяев Артемий Панарин отыграл почти 22 минуты, нанес два броска, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Таким образом, «Калгари» набрал пять очков, а у «Чикаго» стало семь очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 29 октября в 02:30 (мск) на выезде сыграет с «Нью-Джерси», а «Калгари» 26 октября в 03:00 (мск) в гостях встретится с «Сент-Луисом».