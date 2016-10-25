Игорь Шалимов: Могу ли что-то уже назвать в «Краснодаре» своей заслугой? Нет

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, что за месяц успел сделать в клубе.

- С изменением статуса ничего не изменилось. Я знал, что делать, хорошо знал ребят, видел, в каком состоянии находится команда, поэтому это никак не повлияло ни на тренировочный процесс, ни на общение с командой, ни на теоретические занятия, ни на отношение к тренировкам.

Могу ли что-то уже назвать в «Краснодаре» своей заслугой? Нет. Заслуга – ребят.

Низкая результативность в последних матчах, конечно, волнует. Если мы забиваем раньше, то рассчитываем, что игра будет складываться намного легче. Второй гол по таким играм, как с «Амкаром», игру будет «закрывать». С «Арсеналом» и «Шальке» нам вообще не удалось забить. Это тревожит немного, скажем честно, - цитирует Шалимова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что 13 сентября в отставку ушел главный тренер «Краснодара» Олег Кононов, после чего Шалимов был назначен сначала исполняющим обязанности, а потом переведен в статус главного тренера. После 11 туров «быки» занимают четвертое место в чемпионате России, в активе команды 19 очков.