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Иньеста из-за травмы выбыл на 6-8 недель

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил повреждение в матче девятого тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:2).

Футболист покинул поле на носилках. На 14-й минуте его заменил Иван Ракитич. По предварительной информации, восстановление займет около 6-8 недель. Как сообщает Marca, хирургического вмешательства не потребуется. 

Иньеста постарается восстановиться к матчу с «Реалом», которой состоится 4 декабря. По словам врачей, шанс к этому времени залечить травму есть, но не большой. Таким образом, 32-летний капитан «Барселоны» точно пропустит семь ближайших матчей - четыре в примере, один за Кубок Испании и два в Лиге чемпионов. 

В текущем сезоне Иньеста провел за каталонский клуб пять матчей в чемпионате Испании и отметился двумя результативными передачами. 

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