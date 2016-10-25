Иньеста из-за травмы выбыл на 6-8 недель

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил повреждение в матче девятого тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:2).

Футболист покинул поле на носилках. На 14-й минуте его заменил Иван Ракитич. По предварительной информации, восстановление займет около 6-8 недель. Как сообщает Marca, хирургического вмешательства не потребуется.

Иньеста постарается восстановиться к матчу с «Реалом», которой состоится 4 декабря. По словам врачей, шанс к этому времени залечить травму есть, но не большой. Таким образом, 32-летний капитан «Барселоны» точно пропустит семь ближайших матчей - четыре в примере, один за Кубок Испании и два в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Иньеста провел за каталонский клуб пять матчей в чемпионате Испании и отметился двумя результативными передачами.