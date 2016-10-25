Анастасия Мыскина: «Кубок Кремля» - один из моих любимых турниров

Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, что «Кубок Кремля» один из ее любимых турниров.

- Это один из моих самых любимых турниров. Ты играешь дома, заряжаешься энергией, тут все твои родные и близкие, которые хотят тебя увидеть, потому что в течение года не имеют такой возможности. Для меня важно было играть здесь. Попробовать свои силы в таком турнире — это здорово для молодых спортсменов, чтобы понять, куда стремиться, где расти. Для них попасть на такой турнир - огромный плюс, - цитирует Мыскину «Матч ТВ».

Мыскина выигрывала «Кубок Кремля» в 2004 году. Тогда в финале она переиграла свою соотечественницу Елену Дементьеву. В этом году победу на турнире в Москве второй раз подряд одержала Светлана Кузнецова.