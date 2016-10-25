Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Баскетбол  УНИКС- : -Дарушафака
Хоккей  ЦСКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -ЦСКА
Хоккей  Ак Барс- : -Барыс
Хоккей  СКА- : -Слован
Баскетбол  Олимпиакос- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анастасия Мыскина: «Кубок Кремля» - один из моих любимых турниров

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, что «Кубок Кремля» один из ее любимых турниров.

- Это один из моих самых любимых турниров. Ты играешь дома, заряжаешься энергией, тут все твои родные и близкие, которые хотят тебя увидеть, потому что в течение года не имеют такой возможности. Для меня важно было играть здесь. Попробовать свои силы в таком турнире — это здорово для молодых спортсменов, чтобы понять, куда стремиться, где расти. Для них попасть на такой турнир - огромный плюс, - цитирует Мыскину «Матч ТВ». 

Мыскина выигрывала «Кубок Кремля» в 2004 году. Тогда в финале она переиграла свою соотечественницу Елену Дементьеву. В этом году победу на турнире в Москве второй раз подряд одержала Светлана Кузнецова. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анна Чакветадзе: Кузнецова в матче с Радваньской совершила подвигБывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе считает, что Светлана Кузнецова совершила подвиг, обыграв на итоговом турнире WTA в Сингапуре польку Агнешку Радваньскую.Светлана Кузнецова: Пришлось выбирать между волосами и победойРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что в матче с Агнешкой Радваньской ей пришлось выбирать - длинные волосы или победа в стартовой встрече итогового турнира WTA в Сингапуре.Кузнецова одолела Радванску на Итоговом чемпионате WTA, отыграв матчбол на подаче соперницыРоссиянка Светлана Кузнецова с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.Наотрез. Кузнецова отстригла косу во время матча и победила (видео)Наотрез. Кузнецова отстригла косу во время матча и победила (видео)Светлана Кузнецова не только победила в первом матче на итоговом турнире WTA, но и закончила матч без части своей прически.Короли и королевы «Олимпийского»Короли и королевы «Олимпийского»«Советский спорт» подводит итоги «ВТБ Кубка Кремля» - главного российского профессионального турнира.Шарапова исключена из рейтинга WTAБывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова исключена из обновленного рейтинга WTA.Испанец Каррено-Буста выиграл «Кубок Кремля», обыграв в финале итальянца ФоньиниФинальный матч «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде между испанцем Пабло Каррено-Бустой и итальянцем Фабио Фоньини завершился победой испанского теннисиста в трех сетах. Итоговый счет матч – 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Каррено-Бусты.Шамиль Тарпищев: Кузнецова провела блестящий сезонПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Светлана Кузнецова обрела в нынешнем сезоне стабильность и закономерно получила право сыграть на итоговом турнире WTA в Сингапуре.Каррено-Буста обыграл Робера и вышел в финал «Кубка Кремля»Матч 1/2 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде между испанцем Пабло Каррено-Бустой и французом Стефаном Робером завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 7:6 (2) в пользу Каррено-Бусты.Светлана Кузнецова: Либо плачет она, либо плачешь тыСветлана Кузнецова: Либо плачет она, либо плачешь тыСветлана Кузнецова обыграла в финале Кубка Кремля Дарью Гаврилову и впервые с 2009 года попала на итоговый турнир года — WTA Finals.Медведев и Рублев не пробились в финал Кубка Кремля в парном разрядеРоссийские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в полуфинале Кубка Кремля уступили в парном разряде австрийцам Юлиану Ноулу и Юргену Мельцеру.Фоньини обыграл Кольшрайбера и вышел в финал «Кубка Кремля»Матч 1/2 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде между итальянцем Фабио Фоньини и немцем Филипом Кольшрайбером завершился победой итальянского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (2) в пользу Фоньини.Светлана Кузнецова: Не рассчитывала, что поеду на итоговый турнир года в СингапурРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, выигравшая в субботу Кубок Кремля, призналась, что не рассчитывала отобраться на итоговый турнир года в Сингапуре.Павел Колобков: Кузнецова может выиграть Итоговый чемпионат WTA в СингапуреМинистр спорта РФ Павел Колобков отметил, что первая ракетка России Светлана Кузнецова находится в хорошей форме в преддверии Итогового чемпионата WTA.Светлана Кузнецова: Договорилась с собой, нашла свою игру — и выиграла Кубок КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что психологическая устойчивость и уверенность в собственных силах стала залогом ее победы на Кубке Кремля.Дарья Гаврилова: Сил на финал Кубка Кремля не былоАвстралийка Дарья Гаврилова, уступившая в финале Кубка Кремля россиянке Светлане Кузнецовой, заявила, что выходила на решающий матч без сил.Кузнецова победила на «Кубке Кремля»Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу на «Кубке Кремля».Кафельников и Мыскина переизбраны вице-президентами ФТРБывшие теннисисты Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина переизбраны вице-президентами Федерации тенниса России (ФТР) на четыре года.«Они написали, что знают, где я живу». Кто угрожал украинке Элине Свитолиной?«Они написали, что знают, где я живу». Кто угрожал украинке Элине Свитолиной?Обозреватель Sovsport.ru – о событиях пятницы на московском Кубке Кремля, среди которых, увы, был и скандал.Дарья Гаврилова: Во втором сете потеряли концентрациюАвстралийская теннисистка Дарья Гаврилова заявила, что она и россиянка Дарья Касаткина уступили в финале Кубка Кремля в парном разряде из-за потери концентрации.
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
Анастасия Мыскина
Анастасия Мыскинавсе новости
VTB Kremlin Cup
VTB Kremlin Cupтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение