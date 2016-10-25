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Надежда Скардино: Уже в ноябре погоняем с Домрачевой на тренировках

Источник:  Sputnik.byКомментарии

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщила, что уже в ноябре трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева посетит норвежский сбор команды.

Напомним, что 1 октября Домрачева родила дочь.  

- С Дашей мы все это время поддерживали связь. С нетерпением ждем ее обратно в команду. Думаю, что планы по возвращению в строй не претерпят корректировки. Уже в ноябре на сборе в норвежском Шушене должны с ней увидеться. Пообщаемся! Причем не только как подруги. Погоняемся на тренировках как спортсменки!, - цитирует Скардино белорусский портал «»Sputnik.

Ранее сообщалось, что Домрачева планирует вернуться к соревнованиям после Нового года. 

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