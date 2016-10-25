Болт представил трейлер документального фильма про свою жизнь

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт представил трейлер документального фильма о своей жизни, сообщает портал cine.colombia.com.

Трейлер появился в социальной сети и показал, как сам спортсмен видит свою жизнь. Болт сообщил, что скоро представит документальный фильм про его спортивную жизнь под названием «Я Болт». 28 декабря документальный фильм выйдет в прокат по всему миру.

Добавим, что в 2013 году Болт выпустил автобиографию под названием «Быстрее молнии».

Болт является рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 м, девять раз ямайский бегут выигрывал золото Олимпийских игр и 11 раз был чемпионом мира.

Видео трейлера ЗДЕСЬ