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Болт представил трейлер документального фильма про свою жизнь

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Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт представил трейлер документального фильма о своей жизни, сообщает портал cine.colombia.com.

Трейлер появился в социальной сети и показал, как сам спортсмен видит свою жизнь. Болт сообщил, что скоро представит документальный фильм про его спортивную жизнь под названием «Я Болт». 28 декабря документальный фильм выйдет в прокат по всему миру. 

Добавим, что в 2013 году Болт выпустил автобиографию под названием «Быстрее молнии».  

Болт является рекордсменом мира на дистанциях 100 и 200 м, девять раз ямайский бегут выигрывал золото Олимпийских игр и 11 раз был чемпионом мира.  

Видео трейлера ЗДЕСЬ 

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